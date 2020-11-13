アルファポリス　ストップ高買い気配、21年3月期第2四半期の営業利益66.8％増、ライトノベルなど好調／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:13JST <9467> アルファポリス 3765 カ -
ストップ高買い気配。21年3月期第2四半期累計（20年4-9月）の営業利益を前年同期比66.8％増の10.43億円と発表している。ライトノベルで人気シリーズの続刊や女性向け小説の電子書籍が好調に推移した。漫画もライトノベルヒット作のコミカライズに加え、創業20周年キャンペーンを実施した電子書籍販売が伸長した。通期予想は前期比16.3％増の17.00億円で据え置いた。進捗率は61.4％に達している。《FA》
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