アルファポリス　ストップ高買い気配、21年3月期第2四半期の営業利益66.8％増、ライトノベルなど好調／新興市場スナップショット



*14:13JST <9467> アルファポリス 3765 カ -

ストップ高買い気配。21年3月期第2四半期累計（20年4-9月）の営業利益を前年同期比66.8％増の10.43億円と発表している。ライトノベルで人気シリーズの続刊や女性向け小説の電子書籍が好調に推移した。漫画もライトノベルヒット作のコミカライズに加え、創業20周年キャンペーンを実施した電子書籍販売が伸長した。通期予想は前期比16.3％増の17.00億円で据え置いた。進捗率は61.4％に達している。《FA》