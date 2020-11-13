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記事提供元：フィスコ
*11:12JST 電子材料---大幅反落、第三者割当による新株予約権を発行
電子材料<6855>は大幅反落。第三者割当による新株予約権の発行を発表している。発行する新株予約権は2万個で潜在株式数は200万株、すべて権利行使された場合の希薄化率は18.86％となる。当初行使価額は1606円となっている。調達資金は32億円超となり、主にブローブカード事業における製造設備にかかる設備投資資金に充当する計画。潜在的な希薄化が懸念されるほか、当面の需給悪化も警戒される展開に。《ST》
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