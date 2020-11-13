アンジェス　大幅に3日続伸、新型コロナ治療薬の臨床試験開始へ、米FDAが許可／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*10:59JST <4563> アンジェス 1457 +140
大幅に3日続伸。カナダのバイオ医薬品企業バソミューンと共同開発している新型コロナウイルス治療薬「AV-001」について、米食品医薬品局（FDA）から臨床試験開始の許可を得たと発表している。AV-001は血管内皮細胞表面に発現する膜貫通型タンパク質のTie2受容体を標的とする新規治験薬。臨床試験開始の発表で新薬開発への期待が高まり、買いが集まっているようだ。《HH》
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