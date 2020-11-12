11/12の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:45JST 11/12
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（25349.60、+444.01）
・ナスダック総合指数は上昇（11786.43、+232.57）
・シカゴ日経225先物は上昇（25580、大阪比+160）
・1ドル105円40-50銭
・SOX指数は上昇（2511.24、+88.91）
・VIX指数は低下（23.45、-1.35）
・原油先物は上昇（41.45、+0.09）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・NYダウは下落（29397.63、-23.29）
・コロナ流行の再拡大
・米大統領選の結果確定の遅れ
・米中対立
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・国内企業物価指数（10月）
・機械受注（9月）
・営業毎旬報告（11月10日現在、日本銀行）
・東京オフィス空室率（10月）
・第3次産業活動指数（9月）
・ソニーが新型ゲーム機「プレイステーション（PS）5」発売
・みずほFG<8411>、日産自<7201>など決算発表
・独消費者物価指数（CPI）（10月）
・英鉱工業生産指数（9月）
・英国内総生産（GDP）（7-9月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（9月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米財政収支（10月）
・ラガルドECB総裁とパウエルFRB議長、
ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁がECBフォーラムで講演
・欧州ECB経済報告《ST》
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