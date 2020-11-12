11/12の強弱材料



*08:45JST 11/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（25349.60、+444.01）

・ナスダック総合指数は上昇（11786.43、+232.57）

・シカゴ日経225先物は上昇（25580、大阪比+160）

・1ドル105円40-50銭

・SOX指数は上昇（2511.24、+88.91）

・VIX指数は低下（23.45、-1.35）

・原油先物は上昇（41.45、+0.09）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・NYダウは下落（29397.63、-23.29）

・コロナ流行の再拡大

・米大統領選の結果確定の遅れ

・米中対立

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・国内企業物価指数（10月）

・機械受注（9月）

・営業毎旬報告（11月10日現在、日本銀行）

・東京オフィス空室率（10月）

・第3次産業活動指数（9月）

・ソニーが新型ゲーム機「プレイステーション（PS）5」発売

・みずほFG<8411>、日産自<7201>など決算発表

・独消費者物価指数（CPI）（10月）

・英鉱工業生産指数（9月）

・英国内総生産（GDP）（7-9月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（9月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米財政収支（10月）

・ラガルドECB総裁とパウエルFRB議長、

ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁がECBフォーラムで講演

・欧州ECB経済報告《ST》