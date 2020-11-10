博展　大幅に反発、21年3月期の純損益予想を上方修正、コロナの影響払拭への期待も／新興市場スナップショット



*10:14JST <2173> 博展 401 +40

大幅に反発。21年3月期の純損益を従来予想の2.56億円の赤字から2.00億円の赤字（前期実績4.09億円の黒字）に上方修正している。雇用調整助成金や固定資産売却益を計上するため。営業損益予想は4.00億円の赤字で据え置いた。第2四半期累計（20年4-9月）の営業損益は7.72億円の赤字（前年同期は1.55億円の黒字）。米ファイザーのワクチン開発進展でコロナ禍の影響が払拭されるとの期待も買いを後押ししているようだ。《HH》