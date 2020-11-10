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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、中消費者物価指数、独ZEW期待指数など

2020年11月10日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、中消費者物価指数、独ZEW期待指数など
＜国内＞
08:50　貸出動向 銀行計(10月)　6.2％
08:50　国際収支(経常収支)(9月)　1兆9776億円　2兆1028億円
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(10月)　6.4％
08:50　BOP経常収支調整(9月)　1兆7937億円　1兆6475億円
13:30　倒産件数(10月)　-19.51％
14:00　景気ウオッチャー調査 現状判断(10月)　50.8　49.3
14:00　景気ウオッチャー調査 先行き判断(10月)　50.1　48.3


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(10月)　0.7％　1.7％
10:30　中・生産者物価指数(10月)　-2.0％　-2.1％
16:00　英・失業率(10月)　7.6％
16:00　英・ILO失業率(3カ月)(9月)　4.7％　4.5％
16:00　トルコ・失業率(8月)　13.4％
19:00　独・ZEW期待指数(11月)　45.0　56.1
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(11月)　1.97％
24:00　米・JOLT求人件数(9月)　650.0万件　649.3万件


中・マネーサプライ(10月、15日までに)

中・資金調達総額(10月、15日までに)　1兆3845億元　3兆4772億元

中・元建て新規貸出(10月、15日までに)　7500億元　1兆8957億元

フィリピン・GDP(7-9月)

米・クオールズ連邦準備制度理事会(FRB)副議長が上院銀行委で証言

米・ボストン連銀総裁が講演

米・ダラス連銀総裁が講演

米・アップルがイベント開催


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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