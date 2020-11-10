

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、中消費者物価指数、独ZEW期待指数など

＜国内＞

08:50 貸出動向 銀行計(10月) 6.2％

08:50 国際収支(経常収支)(9月) 1兆9776億円 2兆1028億円

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(10月) 6.4％

08:50 BOP経常収支調整(9月) 1兆7937億円 1兆6475億円

13:30 倒産件数(10月) -19.51％

14:00 景気ウオッチャー調査 現状判断(10月) 50.8 49.3

14:00 景気ウオッチャー調査 先行き判断(10月) 50.1 48.3



＜海外＞

10:30 中・消費者物価指数(10月) 0.7％ 1.7％

10:30 中・生産者物価指数(10月) -2.0％ -2.1％

16:00 英・失業率(10月) 7.6％

16:00 英・ILO失業率(3カ月)(9月) 4.7％ 4.5％

16:00 トルコ・失業率(8月) 13.4％

19:00 独・ZEW期待指数(11月) 45.0 56.1

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(11月) 1.97％

24:00 米・JOLT求人件数(9月) 650.0万件 649.3万件



中・マネーサプライ(10月、15日までに)

中・資金調達総額(10月、15日までに) 1兆3845億元 3兆4772億元

中・元建て新規貸出(10月、15日までに) 7500億元 1兆8957億元

フィリピン・GDP(7-9月)

米・クオールズ連邦準備制度理事会(FRB)副議長が上院銀行委で証言

米・ボストン連銀総裁が講演

米・ダラス連銀総裁が講演

米・アップルがイベント開催



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》