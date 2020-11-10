関連記事
記事提供元：フィスコ
*02:55JST NY外為：ポンド買い再燃、通商交渉で合意期待、英スナク財務相が楽観視
NY外為市場ではポンド買いが再燃した。英国のスナク財務相が欧州連合（EU）との離脱を巡る通商交渉が大きく進展し、合意の見通しが立ったと楽観的な見解を示した。
ポンド・ドルは1.3120ドルの安値から1.3147ドルへ再び上昇。ポンド円は138円00銭から138円79銭まで上昇し2カ月ぶり高値更新後も高値を探る展開となった。ユーロ・ポンドは0.9035ポンドから0.8987ポンドまで下落し4日来の安値を更新した。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
東京株式市場の最新ニュース
- NY外為：ドル高止まり、米3年債入札は低調 11/10 03:28
- NY外為：ドル・円一目均衡表の雲突破、100DMA試す 11/10 01:25
- NY外為：ドル高、米国債利回り急伸、景気見通し改善＝新型コロナワクチン開発進展 11/10 00:41
- NY外為：リスクオン加速、新型コロナワクチン実用化にめど 11/ 9 23:10
- 日経平均テクニカル:5連騰、25日線対比で過熱圏突入 11/ 9 18:15
広告
広告
広告