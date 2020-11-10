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NY外為：ポンド買い再燃、通商交渉で合意期待、英スナク財務相が楽観視

2020年11月10日 02:55

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記事提供元：フィスコ


*02:55JST NY外為：ポンド買い再燃、通商交渉で合意期待、英スナク財務相が楽観視
NY外為市場ではポンド買いが再燃した。英国のスナク財務相が欧州連合（EU）との離脱を巡る通商交渉が大きく進展し、合意の見通しが立ったと楽観的な見解を示した。

ポンド・ドルは1.3120ドルの安値から1.3147ドルへ再び上昇。ポンド円は138円00銭から138円79銭まで上昇し2カ月ぶり高値更新後も高値を探る展開となった。ユーロ・ポンドは0.9035ポンドから0.8987ポンドまで下落し4日来の安値を更新した。《KY》

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