

*17:36JST 【M&A速報：2020/11/09（2）】麻生グループ、東都水産<8038>にTOBを実施 上場は維持の予定

■麻生グループ、東都水産<8038>にTOBを実施 上場は維持の予定

■銀座メディカル子会社の健康倶楽部、北海道小樽市で小規模多機能ホームぬくもり運営のロングライフを買収

■ゲームデバッグ事業等のKINSHA、情通レゾナンスを買収

■グループ会社管理のKINSHAオプティムス、家庭用ゲームソフトウェア開発等の界グラフィックスを買収

■ゲームデバッグ事業等のKINSHA、「印刷、WEB及び企画デザイン事業」と「2D、3D制作事業」を統合し分社化

■Ｊ．フロント リテイリング<3086>傘下の大丸興業、保険代理店事業を同じく傘下のJFRカードに承継

■歯科医院向けソフトウェア開発のデンタルシステムズ、ビジネス支援サービス提供のコクハクと資本業務提携

■パチンコ経営等のニラク、「ニラク大田梅屋敷2号店」事業を分社化

■スーパーマーケット運営のさえきセルバHD、マルダイおよびまるきを完全子会社化

■めぶきFG<7167>、グループ内組織再編

■三谷セキサン<5273>、子会社のセキサンピーシーと東北セキサンを株式交換により完全子会社化

■JX金属、三井金属鉱業<5706>三井物産<8031>からチリ国カセロネス銅鉱山の権益取得

■IDホールディングス<4709>、ウィズHDを株式交換により完全子会社化

■ダイドーリミテッド<3205>、持ち分法適用関連会社のブルックス ブラザーズ ジャパンに追加出資し子会社化

■レッドホースコーポレーション、英語圏訪日外国人の集客設計・実行・送客を行うTokyo Creativeを買収

■アイティエルHD、「チャージバック プロテクション」サービス提供のイーディフェンダーズを買収

■アイティエルHD、スマートフォンアプリ開発のENCOMを買収

■不動産業界におけるワークシェアサービス「COSOJI」提供のRsmile、資金調達を実施

■瀬戸内ブランドコーポレーション、ゲノム編集受託サービス提供のセツロテックに出資

■webサポートカンパニーのヘリックス・クリエイティブ、トータルプロデュースカンパニーのLiNK-UPから資金調達を実施

■ユーザベース<3966>、Quartz事業からの撤退を発表 梅田CEOは辞任 稲垣氏がCEO就任へ

■サノヤスHD<7022>、子会社サノヤス造船の全保有株式を同業の新来島どっくに譲渡

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》