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【M&A速報：2020/11/06（2）】読売新聞グループ本社、よみうりランドにTOBを実施　買付価格は1株6050円

2020年11月9日 09:04

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記事提供元：フィスコ


*09:04JST 【M&A速報：2020/11/06（2）】読売新聞グループ本社、よみうりランドにTOBを実施　買付価格は1株6050円
■読売新聞グループ本社、よみうりランド<9671>にTOBを実施　買付価格は1株6050円

■コンクリート製品事業の上田商会、防災ソリューション事業のワンテーブルと資本業務提携

■新型コロナウイルス対策支援ファンド「しんきんの礎」、3社に出資

■ソフトウェア開発のJCCソフト、子会社のジェーテックを吸収合併

■求人サービス事業展開のクリエイト、総合保険代理店のワールド・ワン・フィナンシャルグループを買収

■JAL<9201>、公募増資等を実施　最大1680億円を調達へ

■ロコガイド<4497>、アイスタイル<3660>の第三者割当増資を引き受け

■アサプリHD傘下のルースター、パスチャーからインフルエンサーキャスティング事業および関連サービス「ROOSTER」を譲り受け

■半導体製造装置等販売の兼松PWS、ウェハマーキング装置販売のルモニクスを買収

■大王製紙<3880>子会社の大王パッケージ、段ボールケース製造の上村紙工を買収

■タキロンシーアイ<4215>、傘下の日本ポリエステルのFRP・FRU製品関連事業を同じく傘下のタキロンテックに譲渡

■日比谷総合設備<1982>、子会社のHITエンジニアリングを吸収合併

■コンドーテック<7438>、中間持株会社の設立を決議

■コンドーテック<7438>、土木建築用足場等の架払工事事業のフコクを買収

■沖縄銀行<8397>、持株会社体制への移行検討開始を決議

■JFEエンジニアリング、ベトナムの水供給・環境事業会社BIWASE社に出資

■味の素<2802>、米国フードテックベンチャーキャピタルAgFunderおよび日本ベンチャーキャピタルのファンドに出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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