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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、スイス失業率、独貿易収支など
＜国内＞
08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(10月28・29日分)
10:10 国債買い入れオペ(残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00 景気先行CI指数(9月) 92.8 88.4
14:00 景気一致指数(9月) 80.5 79.2
＜海外＞
15:45 スイス・失業率(10月) 3.3％ 3.3％
16:00 独・貿易収支(9月) 119億ユーロ
16:00 独・経常収支(9月) 165億ユーロ
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(11月7日まで1カ月間) 0.65％
20:25 ブ・週次景気動向調査
27:00 ブ・貿易収支(週次)(11月8日まで1カ月間) 14.98億ドル
米・クリーブランド連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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