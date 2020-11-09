マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、スイス失業率、独貿易収支など

2020年11月9日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、スイス失業率、独貿易収支など
＜国内＞
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(10月28・29日分)
10:10　国債買い入れオペ(残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00　景気先行CI指数(9月)　92.8　88.4
14:00　景気一致指数(9月)　80.5　79.2


＜海外＞
15:45　スイス・失業率(10月)　3.3％　3.3％
16:00　独・貿易収支(9月)　119億ユーロ
16:00　独・経常収支(9月)　165億ユーロ
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(11月7日まで1カ月間)　0.65％
20:25　ブ・週次景気動向調査
27:00　ブ・貿易収支(週次)(11月8日まで1カ月間)　14.98億ドル


米・クリーブランド連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 紛糾するアメリカ大統領選の行方とトランプ大統領の勝算　後編
  2. 紛糾するアメリカ大統領選の行方とトランプ大統領の勝算　前編
  3. NY原油：続落、原油需要の伸び率鈍化を警戒
  4. 来週の相場で注目すべき3つのポイント：大統領選開票結果の行方、終盤迎える国内企業決算、米半導体アプライドの決算
  5. 国内株式市場見通し：日経平均はバブル後最高値24448.07円更新を意識
  1. 紛糾するアメリカ大統領選の行方とトランプ大統領の勝算　後編
  2. 相場展望11月2日号　米国株は次期大統領決定まで、『下放たれ』警戒?　日本株は欧米株の下落にどこまで耐えられるか
  3. 紛糾するアメリカ大統領選の行方とトランプ大統領の勝算　前編
  4. NY株式：NYダウ554ドル高、大統領選への不安が後退
  5. 塩野義製薬もアルツハイマー型認知症などに「BPN14770」良好な結果と発表し出直り強める
  1. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 前編
  2. アンジェスが新型コロナDNAワクチンの阪大医学部附属病院での第1/2相臨床試験における全接種を予定通り完了
  3. リビアとイランが原油価格の鍵を握る
  4. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 後編
  5. メキシコ湾のハリケーンで原油価格の上昇は続くか？

広告

写真で見るニュース

  • ボルボ・60シリーズ「T8 Polestar Engineered」（画像: ボルボー・カー・ジャパン発表資料より）
  • 2020-21 カーデザインオブザイヤー受賞車のマツダ・CX-30（画像：マツダ発表資料より）
  • (c) 123rf
  • マツダ・CX-3の特別仕様車「アーバンドレッサー」（画像：マツダ発表資料より）
  • クラウンアスリートG ReBORN PINK特別色モモタロウ（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

ふるさと納税の活用でお得に節税を　まずは控除上限額の確認から

(c) 123rf

紛糾するアメリカ大統領選の行方とトランプ大統領の勝算　後編

(c) 123rf

紛糾するアメリカ大統領選の行方とトランプ大統領の勝算　前編

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体