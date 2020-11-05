リンクバル　大幅に3日ぶり反落、20年9月期の営業利益95.1％減、イベントECサイト運営サービス落ち込む／新興市場スナップショット



*14:50JST <6046> リンクバル 289 -26

大幅に3日ぶり反落。20年9月期の営業利益を前期比95.1％減の0.50億円と発表している。イベントECサイト運営サービスの売上高が50.7％減と落ち込んだほか、WEBサイト運営サービスも低調で、売上原価や販管費の縮小以上に売上高が減少したことから利益が圧迫された。21年9月期の業績予想は未定。独身向けイベントECサイトや恋活マッチングアプリなどを強化し、集客拡大を進める。《FA》