マーケット RSS

 

リンクバル　大幅に3日ぶり反落、20年9月期の営業利益95.1％減、イベントECサイト運営サービス落ち込む／新興市場スナップショット

2020年11月5日 14:50

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*14:50JST <6046> リンクバル 289 -26
大幅に3日ぶり反落。20年9月期の営業利益を前期比95.1％減の0.50億円と発表している。イベントECサイト運営サービスの売上高が50.7％減と落ち込んだほか、WEBサイト運営サービスも低調で、売上原価や販管費の縮小以上に売上高が減少したことから利益が圧迫された。21年9月期の業績予想は未定。独身向けイベントECサイトや恋活マッチングアプリなどを強化し、集客拡大を進める。《FA》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY株式：NYダウ554ドル高、大統領選への不安が後退
  2. NY原油：大幅続伸で39.15ドル、原油在庫は大幅な減少
  3. 米国株式相場は続伸、大統領選への不安が後退（3日）
  4. 東京為替：1ドル104円80銭台、日銀総裁発言で円安か
  5. 米大統領選の開票報道や米株先物の動きに反応する展開【クロージング】
  1. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 前編
  2. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 後編
  3. 相場展望11月2日号　米国株は次期大統領決定まで、『下放たれ』警戒?　日本株は欧米株の下落にどこまで耐えられるか
  4. NY株式：NYダウ554ドル高、大統領選への不安が後退
  5. NY原油：大幅続落で36.17ドル、需要減少観測は後退せず
  1. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 前編
  2. 【話題】鳥貴族が「トリキマラソン」で注目される、来店客は増えるが…
  3. アンジェスが新型コロナDNAワクチンの阪大医学部附属病院での第1/2相臨床試験における全接種を予定通り完了
  4. リビアとイランが原油価格の鍵を握る
  5. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 後編

広告

写真で見るニュース

  • (c) 123rf
  • マツダ・CX-3の特別仕様車「アーバンドレッサー」（画像：マツダ発表資料より）
  • クラウンアスリートG ReBORN PINK特別色モモタロウ（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • フォレスター「SPORTS」（画像: SUBARUの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望11月5日号　大統領選結果より、『決着の遅れ』の不透明感を警戒　米上院は共和党優位、捻じれ現象で混迷継続か

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (43)

後継者難による倒産が1.5倍に　新陳代謝できない「30年以上」の会社

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体