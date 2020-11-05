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11/5の強弱材料

2020年11月5日 08:41

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記事提供元：フィスコ


*08:41JST 11/5
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23695.23、+399.75）
・NYダウは上昇（27847.66、+367.63）
・ナスダック総合指数は上昇（11590.78、+430.21）
・シカゴ日経225先物は上昇（23885、大阪比+145）
・SOX指数は上昇（2384.22、+81.49）
・VIX指数は低下（29.57、-5.98）
・原油先物は上昇（39.15、+1.49）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・1ドル104円50-60銭
・コロナ流行の再拡大
・米大統領選の結果確定の遅れ
・米中対立

留意事項
・参院予算委員会で質疑
・三村日本商工会議所会頭が記者会見
・任天堂<7974>など決算発表
・豪貿易収支（9月）
・ユーロ圏小売売上高（9月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表
・米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が記者会見《ST》

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