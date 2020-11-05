

*08:41JST 11/5

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23695.23、+399.75）

・NYダウは上昇（27847.66、+367.63）

・ナスダック総合指数は上昇（11590.78、+430.21）

・シカゴ日経225先物は上昇（23885、大阪比+145）

・SOX指数は上昇（2384.22、+81.49）

・VIX指数は低下（29.57、-5.98）

・原油先物は上昇（39.15、+1.49）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・1ドル104円50-60銭

・コロナ流行の再拡大

・米大統領選の結果確定の遅れ

・米中対立

留意事項

・参院予算委員会で質疑

・三村日本商工会議所会頭が記者会見

・任天堂<7974>など決算発表

・豪貿易収支（9月）

・ユーロ圏小売売上高（9月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表

・米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が記者会見《ST》