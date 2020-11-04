

*17:41JST 4日の日本国債市場概況：債券先物は151円98銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年12月限

寄付151円67銭 高値151円98銭 安値151円63銭 引け151円98銭

売買高総計38332枚

2年 418回 -0.125％

5年 145回 -0.110％

10年 360回 0.030％

20年 174回 0.400％

債券先物12月限は、151円67銭で取引を開始。前日NY市場での米株高・長期金利上昇を受けて売りが先行し、151円63銭まで下げた。その後、財務省の10年債入札の結果が順調だったことから買いに転じ、151円98銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.15％、10年債は0.80％、30年債は1.57％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.65％、英国債は0.23％、オーストラリア10年債は0.79％、NZ10年債は0.55％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・17:55 独・10月サービス業PMI改定値（予想：48.9、速報値：48.9）

・18:00 ユーロ圏・10月サービス業PMI改定値（予想：46.2、速報値：46.2）

・18:30 英・10月サービス業PMI改定値（予想：52.3、速報値：52.3）

・19:00 ユーロ圏・9月生産者物価指数（前年比予想：-2.4％、8月：-2.5％）

・22:15 米・10月ADP雇用統計（予想：+65.0万人、9月：+74.9万人）

・22:30 米・9月貿易収支（予想：-639億ドル、8月：-671億ドル）

・22:30 カナダ・9月貿易収支（予想：-23.5億加ドル、8月：-24.5億加ドル）

・23:45 米・10月サービス業PMI改定値（予想：56.0、速報値：56.0）

・24:00 米・10月ISM非製造業景況指数（予想：57.5、9月：57.8）

・米連邦公開市場委員会(FOMC)(5日まで)

・EU財務相理事会《KK》