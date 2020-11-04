

*07:24JST 米国株式相場は続伸、大統領選への不安が後退（3日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（3日）

DEC20

Ｏ 23455（ドル建て）

Ｈ 23925

Ｌ 23455

Ｃ 23850 大証比+570（イブニング比+440）

Vol 5312



DEC20

Ｏ 23435（円建て）

Ｈ 23915

Ｌ 23430

Ｃ 23830 大証比+550（イブニング比+420）

Vol 27974

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（3日）

ソフトバンクG<9984>が冴えない他は、トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソニー<6758

>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、富士通<6702>、資生堂<4911>、キヤノン<77

51>、オムロン<6645>、ＴＤＫ<6762>など、対東証比較（1ドル104.51円換算）で全般堅

調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 135.87 2.63 7100 151

6954 （FANUY） ファナック 21.83 0.49 22815 565

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 31.27 -0.91 6536 -160

6758 （SNE） ソニー 86.41 0.91 9031 263

9432 （NTTYY） NTT 21.80 0.24 2278 21

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 71.21 1.62 74422 1832

7974 （NTDOY） 任天堂 70.04 1.31 58559 969

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 4.18 0.13 437 15.3

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 118.84 1.75 12420 225

7267 （HMC） ホンダ 24.49 0.26 2559 34.5

8316 （SMFG） 三井住友 5.84 0.17 3052 87.5

8001 （ITOCY） 伊藤忠 49.76 1.09 2600 58.5

6902 （DNZOY） デンソー 24.20 0.63 5058 140

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.63 0.07 1374 49

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 46.72 1.00 4883 115

6503 （MIELY） 三菱電 26.54 0.64 1387 32

8031 （MITSY） 三井物 329.54 7.73 1722 43.5

4901 （FUJIY） 富士フイルム 51.90 0.96 5424 89

7733 （OCPNY） オリンパス 19.43 0.28 2031 30.5

4911 （SSDOY） 資生堂 64.17 1.37 6706 160

6702 （FJTSY） 富士通 24.09 0.50 12587 207

5108 （BRDCY） ブリヂストン 17.00 0.42 3554 79

7751 （CAJ） キヤノン 18.09 0.32 1891 56

4523 （ESALY） エーザイ 79.30 0.78 8288 108

8267 （AONNY） イオン 25.57 -0.56 2672 -41.5

6301 （KMTUY） コマツ 23.96 0.63 2504 78.5

8802 （MITEY） 菱地所 15.67 0.38 1638 36

9735 （SOMLY） セコム 21.97 0.32 9184 111

1925 （DWAHY） 大和ハウス 27.61 0.54 2886 44.5

2503 （KNBWY） キリン 18.91 0.39 1976 58.5

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.77 0.14 499 15.9

8591 （IX） オリックス 63.71 1.97 1332 61

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 123.66 4.12 12924 474

7201 （NSANY） 日産自 7.42 0.22 388 7

6645 （OMRNY） オムロン 73.92 1.89 7725 205

7270 （FUJHY） SUBARU 9.70 0.26 2027 43.5

6723 （RNECY） ルネサス 4.23 0.10 884 17

8053 （SSUMY） 住友商 11.63 0.33 1215 33.5

6586 （MKTAY） マキタ 49.00 1.18 5121 141

3938 （LN） LINE 51.57 0.32 5390 10

3407 （AHKSY） 旭化成 18.16 0.51 949 24

1928 （SKHSY） 積水ハウス 17.14 0.37 1791 35.5

2802 （AJINY） 味の素 20.69 1.10 2162 7.5

6988 （NDEKY） 日東電 35.91 0.92 7506 206

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.78 0.09 2905 41.5

8002 （MARUY） 丸紅 55.85 1.59 584 19.3

5802 （SMTOY） 住友電 11.35 0.55 1186 -1

4704 （TMIC） トレンド 55.63 -0.10 5814 -86

6479 （MNBEY） ミネベア 38.13 1.01 1992 60

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.49 0.14 2346 23

（時価総額上位50位、1ドル104.51円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8591 （IX） オリックス 63.71 1332 61 4.80

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 123.66 12924 474 3.81

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.63 1374 49 3.70

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 4.18 437 15.3 3.63

8002 （MARUY） 丸紅 55.85 584 19.3 3.42

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 31.27 6536 -160 -2.39

3401 （TINLY） 帝人 15.33 1602 -29 -1.78

8267 （AONNY） イオン 25.57 2672 -41.5 -1.53

6952 （CSIOY） カシオ 154.11 1611 -24 -1.47

4704 （TMIC） トレンド 55.63 5814 -86 -1.46



「米国株式市場概況」（3日）

ＮＹＤＯＷ

終値：27480.03 前日比：554.98

始値：27138.69 高値：27640.21 安値：27138.69

年初来高値：29568.57 年初来安値：18213.65

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：11160.57 前日比：202.96

始値：11038.66 高値：11213.92 安値：11004.84

年初来高値：12074.06 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3369.16 前日比：58.92

始値：3336.25 高値：3389.49 安値：3336.25

年初来高値：3588.11 年初来安値：2191.86

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.672％ 米10年国債 0.892％



米国株式相場は続伸。ダウ平均は554.98ドル高の27480.03ドル、ナスダックは202.96ポ

イント高の11160.57ポイントで取引を終了した。大統領選を迎え速やかに結果が判明し

不透明感が払しょく、いずれ追加経済対策の協議が再開するとの期待に寄り付き後大き

く上昇した。民主党優勢との見方も多く、大規模な経済対策への期待に終日堅調推移と

なった。セクター別では、商業・専門サービス、銀行が上昇した一方、エネルギーが下

落。

中国オンライン小売りのアリババ（BABA）は、傘下の金融会社アントグループの上海、

香港証券取引所での上場が中国当局の指導で直前に延期されたことが明らかになり急

落。オンライン決算会社のペイパル（PYPL）は第4四半期業績見通しで18％の増益予想

を示したが市場予想を下回り下落した。一方で、オンライン家具販売のウェイフェア

（W）や医療保険のヒューマナ（HUM）は好決算が好感され上昇した。

大統領選挙を巡るNBCニュース/ウォールストリートジャーナル紙が1日に実施した世論

調査結果では民主党のバイデン氏が52％とトランプ大統領42％を依然2桁リードしてい

る。

Horiko Capital Management LLC《FA》