メルカリ　大幅に4日ぶり反発、21年6月期第1四半期の営業利益3.64億円、流通総額増加などで黒字転換／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*09:21JST <4385> メルカリ 4635 +235
大幅に4日ぶり反発。21年6月期第1四半期（20年7-9月）の営業損益を3.64億円の黒字（前年同期実績は70.10億円の赤字）と発表している。マーケットプレイス「メルカリ」の国内流通総額が437億円増の1706億円となったほか、スマートフォン決済サービスのメルペイ利用者数も順調に増加した。メルカリUSも流通総額が190億円増の307億円となった。また、広告宣伝費のが減少したことも黒字転換に貢献した。通期予想は非開示。《HH》
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