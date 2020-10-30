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30日の日本国債市場概況：債券先物は151円88銭で終了

2020年10月30日 17:39

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記事提供元：フィスコ


*17:39JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は151円88銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年12月限
寄付151円96銭 高値151円98銭 安値151円86銭 引け151円88銭
売買高総計23183枚

2年 418回 -0.125％
5年 145回 -0.100％
10年 360回 0.035％
20年 174回 0.410％

債券先物12月限は、151円96銭で取引を開始。前日の米GDP上振れにともなう長期金利上昇を受けて売りが先行するなか、株安・円高をにらんでいったん買われ、151円98銭をつた。その後、日銀の国債買い入れオペの結果が弱めだったことで売りが再燃し、151円86銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.15％、10年債は0.82％、30年債は1.60％近辺で推移。
債券利回りは横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.62％、英国債は0.24％、オーストラリア10年債は0.82％、NZ10年債は0.52％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　独・7-9月期GDP速報値（前年比予想：-5.2％、4-6月期：-11.3％）
・18:00　欧州中央銀行(ECB)専門家予測調査
・19:00　ユーロ圏・7-9月期GDP速報値（前年比予想：-7.0％、4-6月期：-14.7％）
・19:00　ユーロ圏・10月消費者物価指数速報値（前年比予想：-0.3％、9月：-0.3％）
・19:00　ユーロ圏・9月失業率（予想：8.2％、8月：8.1％）
・21:00　南ア・9月貿易収支（予想：+300億ランド、8月：+389億ランド）
・21:30　米・9月個人所得（前月比予想：+0.4％、8月：-2.7％）
・21:30　米・9月個人消費支出（前月比予想：+1.0％、8月：+1.0％）
・21:30　米・9月コアPCE価格指数（前年比予想：+1.7％、8月：+1.6％）
・21:30　米・7-9月期雇用コスト指数（前期比予想：+0.5％、4-6月期：+0.5％）
・21:30　カナダ・8月GDP（前月比予想：+0.9％、7月：+3.0％）
・22:45　米・10月シカゴ購買部協会景気指数（予想：58.0、9月：62.4）
・23:00　米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：81.2、速報値：81.2）《KK》

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