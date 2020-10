USJのクリスマス2020、セサミストリートやピーナッツの特別ステージ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は、クリスマスプログラムを2020年11月13日(金)から12月27日(日)まで開催する。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで過ごす、とびきりハッピーなクリスマス

2020年は、昨年の「ユニバーサル・クリスタル・クリスマス」から内容を変更した、新しいクリスマス体験をお届け。初登場の「ハッピー・クリスマス・ストリート・パーティ」や「ニューヨーク・クリスマス・ウィッシュ」を始めミニオンたちによる「ミニオン・パークのイエロー・クリスマス」など、“ワクワク”と“ドキドキ”のあふれるイベントを用意する。

■エルモやスヌーピーも登場!初開催のエンターテイメントショー

ハリウッド・エリア メルズ・ステージで初開催となる「ハッピー・クリスマス・ストリート・パーティ」は、クリスマス衣装のセサミストリートやピーナッツ、ハローキティたちが、エンターテイナーたちと一緒にクリスマス・パーティを盛り上げるエンターテイメントショー。クリスマス・ソングに合わせて踊りながら、キャラクターたちとの楽しいクリスマスのひと時を過ごすことができる。

■ミニオン・パークのイエロー・クリスマス

ハチャメチャでハッピーな「ミニオン・パークのイエロー・クリスマス」が今年も登場する。ミニオンたちによるクリスマスの飾り付けは、リースやオーナメントもすべてイエロー。クリスマス・コスチュームのミニオンたちのグリーティングを楽しむことができる。

■ニューヨーク・クリスマス・ウィッシュ

「ニューヨーク・クリスマス・ウィッシュ」は、実力派シンガーによる美しい歌声とバイオリンの音色で紡ぐロマンティックなシンギング・ショー。2020年初開催のプログラムだ。また、メルズ・ステージでの人気ショー「パワー・オブ・ポップ」も、クリスマスだけの特別バージョンとなる。

■冬限定のフード&グッズ

この時期にしか出会えないフードやグッズも多数ラインナップ。甘えん坊のミニオン“ボブ”が大切にしているティベアのティムをモチーフにしたハンドマフクッションやミルクティーが登場するほか、サンタに扮した“ミニオンまん”も用意。「サンタ・ミニオンまん」の中には、とろ~り熱々のカニクリームが入っている。

【詳細】

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 冬のスペシャルプログラム

期間:2020年11月13日(金)~12月27日(日)

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

住所:大阪府大阪市此花区桜島2-1-33

■「ハッピー・クリスマス・ストリート・パーティ」詳細

開催場所:ハリウッド・エリア メルズ・ステージ

上演時間・回数:約20分 1日 2~3回開催

※開始時間、開催回数は日によって異なる。

