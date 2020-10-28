エムケー精工　大幅に4日続伸、21年3月期の営業利益予想を上方修正、巣ごもり需要増加でネット販売好調／新興市場スナップショット



*09:37JST <5906> エムケー精工 409 +22

大幅に4日続伸。21年3月期の営業利益を従来予想の6.00億円から10.50億円（前期実績10.11億円）に上方修正している。一般家庭向けの電子レンジ置台や小型保冷米びつ、パン焼き機が巣ごもり需要の増加でネット販売を中心に好調に推移したため。合理化やコスト削減などで経費が削減できたことも利益を押し上げる見込み。21年3月期第2四半期累計（20年3-9月）の営業利益は前年同期比29.7％増の8.11億円で着地し、会社予想（4.00億円）を上回った。《HH》