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極東産機　ストップ高、20年9月期の営業利益予想を上方修正、オリジナル製品好調／新興市場スナップショット

2020年10月27日 14:41

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記事提供元：フィスコ


*14:41JST <6233> 極東産機 501 +36
一時ストップ高。20年9月期の営業利益を従来予想の0.61億円から1.20億円（前期実績2.48億円）に上方修正している。中小企業庁のものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金の申請採択者向けにコンピュータ式畳製造装置を順調に販売したほか、自動壁紙糊付機の販売台数も予想を上回るなどオリジナル製品が好調だった。同社は8月11日に業績を下方修正しており、今回の上方修正を受けて買い戻しが入っているとみられる。《FA》

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