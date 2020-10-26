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*17:45JST 26日の日本国債市場概況：債券先物は151円93銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年12月限
寄付151円90銭 高値151円97銭 安値151円89銭 引け151円93銭
売買高総計18715枚
2年 417回 -0.135％
5年 145回 -0.100％
10年 360回 0.030％
20年 174回 0.405％
債券先物12月限は、151円90銭で取引を開始。米10年債利回りの低下を受けて買いが優勢となり、151円89銭から151円97銭まで上昇した。日銀の国債買い入れオペの結果は25年超がやや弱めとの見方だったが、反応は限定的であった。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債と10年債が買われ、20年債はもみ合った。
＜米国債概況＞
2年債は0.15％、10年債は0.81％、30年債は1.59％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.58％、英国債は0.26％、オーストラリア10年債は0.80％、NZ10年債は0.59％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 独・10月IFO企業景況感指数（予想：93.0、9月：93.4）
・21:30 米・9月シカゴ連銀全米活動指数（予想：0.60、8月：0.79）
・23:00 米・9月新築住宅販売件数（予想：102.5万戸、8月：101.1万戸）
・23:30 米・10月ダラス連銀製造業活動指数（予想：13.3、9月：13.6）
（欧州は25日から冬時間）《KK》
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