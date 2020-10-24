空音の3rdアルバム『TREASURE BOX』TENDREらが制作に参加

空音(そらね)のサードアルバム『TREASURE BOX』が、2020年12月16日(水)リリース。

■気鋭の若手ラッパー・空音、3rdアルバム『TRESURE BOX』

空音は、兵庫県尼崎市出身、19歳のラッパー。2019年にファーストアルバム『Fantasy club』、2020年6月にセカンドアルバム『19FACT』をリリース。ファーストアルバムの収録曲「Hug feat.kojikoji(Album ver.)」のミュージックビデオはYouTubeで2000万回を超える再生を記録するなど、今最も注目される若手アーティストの一人だ。

セカンドアルバムからわずか半年のスパンでリリースする今回のアルバム『TREASURE BOX』では、ジャンルに縛られないバラエティ豊かな楽曲を収録。制作陣には、空音作品に欠かせないRhymeTubeをはじめ、maeshima soshi、illmore、TENDREといった、ジャンルや世代を超えたアーティストやプロデューサーが名を連ねる。

なお、10月21日(水)より収録曲「scrap and build」を先行配信。今までの空音のイメージを覆すようなトラップ調のハードな楽曲となっており、ミュージックビデオも同時に配信が開始される。

【詳細】

空音 3rdアルバム『TREASURE BOX』

発売日：2020年12月16日(水)

価格：通常盤 2,500円＋税、ビクターオンラインストア限定盤(CD＋Tシャツ) 4,200円＋税

※配信のみ12月15日(火)リリース。