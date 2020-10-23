JIG-SAWが後場急伸しストップ高、米ベライゾンの公式認証を取得

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■米国法人が取得し全米の4GLTE Network上で提供と発表
JIG-SAW<3914>(東マ)は10月23日の後場、いきなり買い気配で始まり、一時ストップ高の7560円(1000円高)まで上げて一段高相場となっている。
同日正午頃、「米国ベライゾン(Verizon Communications)OpenDeviceの公式認証を取得。全米の4GLTE Network上でIoTソリューションを提供開始」と発表し、注目されている。
発表によると、米国時間の10月22日、同社の米国法人JIG-SAW US,INC.(サンフランシスコ)が取得を発表した。これにより、Verizonの全米4GLTEネットワークにおいて、JIG-SAWのneqto:Bridge LTE-Mが利用可能になったという。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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