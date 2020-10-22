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*14:21JST 出来高変化率ランキング（13時台）～明治機、シンバイオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月22日 13:39 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4393>*バンクオブイノベ 1433700 101940 1306.42% 17.25%
<5781> 東邦金 280800 29200 861.64% -1.14%
<4594> ブライトパス 5535500 601880 819.70% -3.06%
<4471> 三洋化 287000 32340 787.45% -7.63%
<6486> イーグル 446700 54180 724.47% 8.38%
<9425> 日本テレホン 2789600 494380 464.26% -8.18%
<7779> サイバーダイン 26902100 4866240 452.83% 2.28%
<1487> 米国債券（為替ヘッジ） 25259 5053.6 399.82% 0.15%
<4743> ITFOR 811400 170480 375.95% 2.31%
<3179> シュッピン 607900 131300 362.99% -3.58%
<3236> プロパスト 2240900 484740 362.29% 0.61%
<1482> ｉシェアーズ 米国債 173222 37716.4 359.28% 0.08%
<3046> JINSHD 318900 69580 358.32% -2.09%
<3987> エコモット 438800 108220 305.47% -7.74%
<3371> ソフトクリエ 308600 76340 304.24% 6.42%
<7240> NOK 1354900 336640 302.48% 12.49%
<7859> アルメディオ 790800 216680 264.96% -6.03%
<6535> アイモバイル 1659700 474620 249.69% -4.27%
<6238> フリュー 527200 152280 246.20% 0.74%
<6334>*明治機 339300 105160 222.65% -4.94%
<2375> ギグワークス 324100 107540 201.38% 3.66%
<3034>*クオールHD 256100 85360 200.02% 5.9%
<3663> アートスパーク 1125600 376120 199.27% -11.76%
<4772> ストリームM 4930300 1655540 197.81% 9.35%
<4582>*シンバイオ 1526500 552820 176.13% -4.97%
<4998> フマキラー 188500 69720 170.37% -6.34%
<1326> SPDRゴール 17443 6555 166.10% -0.74%
<3496>*アズーム 27000 10200 164.71% -5.78%
<1884>*日道路 21100 8200 157.32% 3.61%
<3902>*MDV 5090300 2007460 153.57% -14.35%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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