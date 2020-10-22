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出来高変化率ランキング（13時台）～明治機、シンバイオなどがランクイン

2020年10月22日 14:21

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記事提供元：フィスコ


*14:21JST 出来高変化率ランキング（13時台）～明治機、シンバイオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[10月22日　13:39　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4393>*バンクオブイノベ　 　1433700 　101940　 1306.42% 17.25%
<5781> 東邦金　　　　　　 　280800 　29200　 861.64% -1.14%
<4594> ブライトパス　　　 　5535500 　601880　 819.70% -3.06%
<4471> 三洋化　　　　　　 　287000 　32340　 787.45% -7.63%
<6486> イーグル　　　　　 　446700 　54180　 724.47% 8.38%
<9425> 日本テレホン　　　 　2789600 　494380　 464.26% -8.18%
<7779> サイバーダイン 　26902100 　4866240　 452.83% 2.28%
<1487> 米国債券（為替ヘッジ）　25259 　5053.6　 399.82% 0.15%
<4743> ITFOR　　　　 　811400 　170480　 375.95% 2.31%
<3179> シュッピン　　　　 　607900 　131300　 362.99% -3.58%
<3236> プロパスト　　　　 　2240900 　484740　 362.29% 0.61%
<1482> ｉシェアーズ　米国債 　173222 　37716.4　 359.28% 0.08%
<3046> JINSHD　 　318900 　69580　 358.32% -2.09%
<3987> エコモット　　　　 　438800 　108220　 305.47% -7.74%
<3371> ソフトクリエ　　　 　308600 　76340　 304.24% 6.42%
<7240> NOK　　　　　　 　1354900 　336640　 302.48% 12.49%
<7859> アルメディオ　　　 　790800 　216680　 264.96% -6.03%
<6535> アイモバイル　　　 　1659700 　474620　 249.69% -4.27%
<6238> フリュー　　　　　 　527200 　152280　 246.20% 0.74%
<6334>*明治機　　　　　　 　339300 　105160　 222.65% -4.94%
<2375> ギグワークス　　　 　324100 　107540　 201.38% 3.66%
<3034>*クオールHD　　　 　256100 　85360　 200.02% 5.9%
<3663> アートスパーク　　 　1125600 　376120　 199.27% -11.76%
<4772> ストリームM　　　 　4930300 　1655540　 197.81% 9.35%
<4582>*シンバイオ　　　　 　1526500 　552820　 176.13% -4.97%
<4998> フマキラー　　　　 　188500 　69720　 170.37% -6.34%
<1326> SPDRゴール　　 　17443 　6555　 166.10% -0.74%
<3496>*アズーム　　　　　 　27000 　10200　 164.71% -5.78%
<1884>*日道路　　　　　　 　21100 　8200　 157.32% 3.61%
<3902>*MDV　　　　　　 　5090300 　2007460　 153.57% -14.35%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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