関通　急落、新株予約権発行で14億円調達へ／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:19JST <9326> 関通 3065 -660
急落。第三者割当で3710個（潜在株式数37万1000株）の新株予約権を発行すると発表している。割当日は11月6日。調達資金は14.47億円で、物流センターの新設（7.47億円）や物流ロボットの導入（4.00億円）、ソフトウエアの開発（3.00億円）に充当する。新株予約権が全て行使された場合の希薄化は12.36％で、潜在的な希薄化や需給面への影響を懸念視する動きが優勢に。《FA》
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