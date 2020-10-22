サマンサＪＰ　ストップ高、スマホゲーム「ディズニー ツイステッドワンダーランド」をイメージした商品販売／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:26JST <7829> サマンサＪＰ 170 +50
ストップ高。傘下ブランドのサマンサタバサプチチョイスがスマートフォンゲーム「ディズニー ツイステッドワンダーランド」の世界観をイメージした商品を販売すると発表している。21日18時-11月19日23時59分の期間限定で、完全受注販売。ゲームに登場する魔法士養成学校の寮をイメージしたデザインの財布やショルダーバッグ、トートバッグ、キーホルダーなどを取り扱う。《FA》
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