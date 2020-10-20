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*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ショーワ、日鋳造などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月20日 14:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2160> ジーエヌアイ 9367700 602720 1454.24% -21.94%
<1591> J日経400 63777 4635.2 1275.93% -0.88%
<2388> ウェッジHD 30992600 2413260 1184.26% 22.5%
<4367> 広栄化 221400 23940 824.81% 6.94%
<3645> メディカルN 4070300 509920 698.22% 19.18%
<9790> 福井コンピ 137700 18560 641.92% 6.96%
<7703> 川澄化 47600 8440 463.98% 0%
<9878> セキド 2480200 440240 463.37% 14%
<7448> ジンズメイト 13404800 2739180 389.37% 13.77%
<6502> 東芝 5098700 1116920 356.50% 4.36%
<7600> 日本MDM 255600 58460 337.22% 2.21%
<9270> バリュエンスH 470600 109560 329.54% -3.84%
<7251> ケーヒン 217400 58760 269.98% -0.69%
<7191> イントラスト 448100 121160 269.84% 7.25%
<6567> SERIOHD 742700 201700 268.22% 13.76%
<9792> ニチイ学館 328300 93300 251.88% -0.12%
<7274>* ショーワ 309000 91200 238.82% -1.67%
<5741> UACJ 275000 85120 223.07% 3.07%
<9681> ドーム 623700 204460 205.05% 1.12%
<3167> TOKAIHD 366300 120280 204.54% 0.65%
<5609>* 日鋳造 63500 21180 199.81% 0.83%
<9020> JR東日本 2852000 980220 190.96% -4.49%
<6072> 地盤ネットH 2429000 849160 186.05% 8.55%
<4722> フューチャー 133300 47560 180.28% 0.97%
<7453> 良品計画 8566100 3186880 168.79% 7.31%
<2475> WDB 26100 9780 166.87% 2.55%
<6897> ツインバード 357900 140220 155.24% -2.24%
<6193> バーチャレク 33800 13340 153.37% 0.91%
<3913>* sMedio 114200 45360 151.76% 10.91%
<6406> フジテック 150500 60000 150.83% 1.74%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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