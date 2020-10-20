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*14:27JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ケーヒン、ニチイ学館などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月20日 13:41 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2160> ジーエヌアイ 9367700 602720 1454.24% -21.94%
<2388> ウェッジHD 26400000 2413260 993.96% 27.5%
<4367> 広栄化 216400 23940 803.93% 6.48%
<3645> メディカルN 3714900 509920 628.53% 17.55%
<9790> 福井コンピ 124300 18560 569.72% 7.28%
<1591>*ＪＰＸ日経４０ 30172 4635.2 550.93% -0.68%
<7703>*川澄化 46700 8440 453.32% 0%
<9878> セキド 2227300 440240 405.93% 15.55%
<6502> 東芝 4740900 1116920 324.46% 4.18%
<7600> 日本MDM 232100 58460 297.02% 2.16%
<9270> バリュエンスH 415600 109560 279.34% 0%
<7448> ジンズメイト 9914900 2739180 261.97% 10.39%
<6567> SERIOHD 687300 201700 240.75% 14.14%
<7191> イントラスト 407000 121160 235.92% 4.7%
<3167> TOKAIHD 349800 120280 190.82% 1.02%
<5741> UACJ 247300 85120 190.53% 4.15%
<7251>*ケーヒン 170600 58760 190.33% -0.73%
<9792>*ニチイ学館 259600 93300 178.24% 0%
<9681> ドーム 560500 204460 174.14% 1.12%
<6072>*地盤ネットH 2271500 849160 167.50% 8.18%
<4722>*フューチャー 121300 47560 155.05% 1.5%
<9020> JR東日本 2473600 980220 152.35% -4.34%
<6193>*バーチャレク 33500 13340 151.12% 1.21%
<6897> ツインバード 346600 140220 147.18% -1.28%
<7453> 良品計画 7688200 3186880 141.25% 8.61%
<7068> フィードフォース 542600 233160 132.72% -3.53%
<6406>*フジテック 137800 60000 129.67% 2.55%
<6094>*フリークHD 138300 60820 127.39% 7.37%
<2475>*WDB 21900 9780 123.93% 2.1%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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