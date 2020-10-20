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出来高変化率ランキング（13時台）～ケーヒン、ニチイ学館などがランクイン

2020年10月20日 14:27

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記事提供元：フィスコ


*14:27JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ケーヒン、ニチイ学館などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[10月20日　13:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2160> ジーエヌアイ　　　 　9367700 　602720　 1454.24% -21.94%
<2388> ウェッジHD　　　 　26400000 　2413260　 993.96% 27.5%
<4367> 広栄化　　　　　　 　216400 　23940　 803.93% 6.48%
<3645> メディカルN　　　 　3714900 　509920　 628.53% 17.55%
<9790> 福井コンピ　　　　 　124300 　18560　 569.72% 7.28%
<1591>*ＪＰＸ日経４０　 　30172 　4635.2　 550.93% -0.68%
<7703>*川澄化　　　　　　 　46700 　8440　 453.32% 0%
<9878> セキド　　　　　　 　2227300 　440240　 405.93% 15.55%
<6502> 東芝　　　　　　　 　4740900 　1116920　 324.46% 4.18%
<7600> 日本MDM　　　　 　232100 　58460　 297.02% 2.16%
<9270> バリュエンスH　　 　415600 　109560　 279.34% 0%
<7448> ジンズメイト　　　 　9914900 　2739180　 261.97% 10.39%
<6567> SERIOHD　　 　687300 　201700　 240.75% 14.14%
<7191> イントラスト　　　 　407000 　121160　 235.92% 4.7%
<3167> TOKAIHD　　 　349800 　120280　 190.82% 1.02%
<5741> UACJ　　　　　 　247300 　85120　 190.53% 4.15%
<7251>*ケーヒン　　　　　 　170600 　58760　 190.33% -0.73%
<9792>*ニチイ学館　　　　 　259600 　93300　 178.24% 0%
<9681> ドーム　　　　　　 　560500 　204460　 174.14% 1.12%
<6072>*地盤ネットH　　　 　2271500 　849160　 167.50% 8.18%
<4722>*フューチャー　　　 　121300 　47560　 155.05% 1.5%
<9020> JR東日本　　　　 　2473600 　980220　 152.35% -4.34%
<6193>*バーチャレク　　　 　33500 　13340　 151.12% 1.21%
<6897> ツインバード　　　 　346600 　140220　 147.18% -1.28%
<7453> 良品計画　　　　　 　7688200 　3186880　 141.25% 8.61%
<7068> フィードフォース　 　542600 　233160　 132.72% -3.53%
<6406>*フジテック　　　　 　137800 　60000　 129.67% 2.55%
<6094>*フリークHD　　　 　138300 　60820　 127.39% 7.37%
<2475>*WDB　　　　　　 　21900 　9780　 123.93% 2.1%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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