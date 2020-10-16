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記事提供元：フィスコ
*13:41JST ＵＳＥＮ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ---「USEN-NEXT My Menu Premium」をリリース
ＵＳＥＮ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ<9418>は15日、グループ会社のUSENが「USEN-NEXT My Menu Premium」をリリースしたと発表。
同サービスはスマートフォンからメニューを閲覧するだけでなく、オーダーもできる飲食店向けモバイルオーダーシステム。レジ非連動型の簡易モバイルオーダーシステムであり、利用中のレジを入れ替えることなくスムーズに導入することが可能。24時間365日体制のサポートやサポートサイトも充実させていく。
また同社は、セルフオーダーシステム以外にも注文業務に課題を抱える飲食店に対し、オーダーソリューションサービスを提供している。
今後も同社は、テイクアウトやデリバリーサービスも含む飲食店の生産性向上に貢献できるよう、サービス拡充・開発につとめるとしている。《ST》
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