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農業総合研究所　ストップ高買い気配、JR東日本などと資本業務提携契約を締結／新興市場スナップショット

2020年10月15日 13:29

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記事提供元：フィスコ


*13:29JST <3541> 農業総合研究所 1001カ -
ストップ高買い気配。JR東日本<9020>及び運送事業を手掛ける福岡ソノリク（佐賀県鳥栖市）と資本業務提携契約を締結したと発表。JR東日本とは駅や駅周辺施設等を活用した集荷場の整備のほか、小売店舗などでの農産品の販路拡大で協業する。農業総合研究所は第三者割当で新株75万5700株を発行し、JR東日本と福岡ソノリクにそれぞれ13万4900株、農林漁業成長産業化支援機構（東京都千代田区）に48万5900株を割り当てる。《US》

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