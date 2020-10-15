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記事提供元：フィスコ
*13:00JST 【M&A速報：2020/10/15（1）】アステラス製薬、体内埋め込み型医療機器開発の米iota社を買収
■アステラス製薬<4503>、体内埋め込み型医療機器開発の米iota Biosciencesを買収
■自治体連携事業のMAKOTO WILL、地場産業と若手経営者人材マッチングプログラム「ロカビズ」運営のLocal Localと事業承継支援で業務提携
■ミロク情報サービス<9928>、送金アプリ提供のpringと資本業務提携
■15th Rock Ventures、消防士向けARグラス開発のカナダLongan Vision社に出資
■リアルテックファンド、細胞培養したエビなど甲殻類肉開発のシンガポールShiok Meatsに出資
■ロコガイド<4497>、開発する新型コロナウイルス抗原検査キットが対外診断用医薬品として承認されたタウンズHDに出資
■三菱重工業<7011>、ノルウェーの水電解装置会社ハイドロジェンプロ社に出資
■DRONE FUND、目標調達額100億円の3号ファンドを設立 NTTドコモ<9437>、ソフトバンク<9434>などが参画
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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