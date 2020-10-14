チームスピリット　急落、今期営業利益は9％減見込む／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:13JST <4397> チームスピリット 2321 -362
急落。21年8月期業績予想を公表。営業利益予想を前期比9.0％減の2.60億円としている。エンタープライズ市場向けの新規プロダクト「TeamSpiritWSP」の本格販売を同期中に開始する。また、人材採用や開発、マーケティングで重点的な投資を実施するという。併せて発表した20年8月期決算は営業利益が2.85億円と計画をやや上振れて着地した。《US》
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