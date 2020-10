ブルーボトルコーヒー、伊勢丹新宿店で「BLUE BOTTLE COFFEE POP UP STORE」オープン

ブルーボトルコーヒージャパン合同会社は、2020年10月14日(水)~10月27日(火)の間、伊勢丹新宿店 本館地下1階 フードステージ にて期間限定のPOP UP STOREをオープンする。POP UP STOREでは、国内の自社焙煎所で焙煎したフレッシュなコーヒー豆や人気のマグカップなど、生活様式が大きく変化する中、ご自宅で一段と美味しいコーヒーを堪能する心地よいお時間を過ごせるように、約30種類のコーヒー関連グッズを販売する。また、お好きなシングルオリジンとブレンドコーヒーを選べられるセット「ブルーボトルコーヒーセレクション」をPOP UP STORE限定でご用意する。(※POP UP STOREではドリンクのご提供は実施しない)