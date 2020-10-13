10/13の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:39JST 10/13
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（28837.52、+250.62）
・ナスダック総合指数は上昇（11876.26、+296.32）
・シカゴ日経225先物は上昇（23615、大阪比+95）
・SOX指数は上昇（2433.48、+35.44）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（23558.69、-61.00）
・1ドル105円30-40銭
・原油先物は下落（39.43、-1.17）
・VIX指数は上昇（25.07、+0.07）
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立
留意事項
・マネーストック（9月）
・日銀営業毎旬報告（10月10日現在）
・投信概況（9月）
・カーボンリサイクル産学官国際会議
・日通システムが新規上場
・中国貿易統計（9月）
・中国新車販売台数（9月）
・英失業率（9月）
・独消費者物価指数（CPI）（9月）
・独ZEW期待指数（10月）
・米CPI（9月）
・国際通貨基金（IMF）が世界経済見通し発表
・米アップルが製品発表イベント
・タイ市場は休場《ST》
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