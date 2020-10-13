10/13の強弱材料



*08:39JST 10/13

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（28837.52、+250.62）

・ナスダック総合指数は上昇（11876.26、+296.32）

・シカゴ日経225先物は上昇（23615、大阪比+95）

・SOX指数は上昇（2433.48、+35.44）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23558.69、-61.00）

・1ドル105円30-40銭

・原油先物は下落（39.43、-1.17）

・VIX指数は上昇（25.07、+0.07）

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・マネーストック（9月）

・日銀営業毎旬報告（10月10日現在）

・投信概況（9月）

・カーボンリサイクル産学官国際会議

・日通システムが新規上場

・中国貿易統計（9月）

・中国新車販売台数（9月）

・英失業率（9月）

・独消費者物価指数（CPI）（9月）

・独ZEW期待指数（10月）

・米CPI（9月）

・国際通貨基金（IMF）が世界経済見通し発表

・米アップルが製品発表イベント

・タイ市場は休場《ST》