

*12:15JST プラッツ---中期経営計画を策定

プラッツ<7813>は8日、中期経営計画(2021年6月期から2023年6月期)の策定を発表。

中期経営方針及び経営戦略は、（１）国内販売体制の強化、医療高齢者施設市場の強化と福祉用具流通市場のシェア拡大、（２）製品ラインナップ、事業領域の拡大マットレスなどベッドの周辺機器のラインナップ拡充、医療高齢者施設向けベッド及び周辺機器のラインナップ拡充、（３）生産性の向上・業務効率アップによる製品コストダウン、既存商品の継続的なコスト削減と新商品の開発コスト低減、（４）海外市場の強化、海外向けの医療用ベッドの販売体制づくり、（５）環境変化に適応した体制作り、新型コロナウイルスの感染拡大などに対応した、組織体制作りを推進する。

経営目標数値は第29期(2020年7月-2021年6月)の売上高が62億円、営業利益が6.6億円、経常利益が7億円、親会社株主に帰属する当期純利益は1.5億円。第30期(2021年7月-2022年6月)の売上高が69.3億円、営業利益が7億円、経常利益が7.5億円、親会社株主に帰属する当期純利益は5.3億円。第31期(2022年7月-2023年6月)の売上高が75.2億円、営業利益が7.5億円、経常利益が8億円、親会社株主に帰属する当期純利益は5.7億円としている。《ST》