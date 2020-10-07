マーケット RSS

 

出来高変化率ランキング（9時台）～オリンピックG、コジマなどがランクイン

2020年10月7日 09:49

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*09:49JST 出来高変化率ランキング（9時台）～オリンピックG、コジマなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[10月7日　9:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1326>* SPDRゴール　　 66299 　3233.8　 1950.19% -1.53%
<8289>* オリンピックG　　　572300 　51880　 1003.12% 18.38%
<1487>* 上米債HE　　　　　13042 　1386.8　 840.44% 0.26%
<7513>* コジマ　　　　　　　1538700 　266260　 477.89% 2.86%
<3856>* エーバランス　　　　664700 　115300　 476.5% 21.59%
<7779>* サイバダイン　　　　3009800 　834360　 260.73% 11.24%
<2267>* ヤクルト　　　　　　1110000 　327460　 238.97% -7.12%
<3927>* F−ブレイン　　　　603900 　188960　 219.59% 12.26%
<3844>* コムチュア　　　　　314200 　105160　 198.78% 7.46%
<2563>* iS500米H　　　16700 　6432.6　 159.62% -1.41%
<3727>* APLIX　　　　　548000 　235960　 132.24% 1.45%
<2918>* わらべやHD　　　　85000 　38420　 121.24% 3.71%
<6666>* リバーエレテク　　　424700 　209640　 102.59% 6.29%
<4430>* 東海ソフト　　　　　221000 　125600　 75.96% -12.25%
<8173>* 上新電　　　　　　　93600 　53720　 74.24% -0.48%
<3048>* ビックカメラ　　　　1364600 　801020　 70.36% -0.91%
<4427>* EduLab　　　　104900 　61940　 69.36% 2.94%
<7049>* 識学　　　　　　　　124500 　73940　 68.38% 7.42%
<3970>* イノベーション　　　151600 　93380　 62.35% 6.6%
<3071>* ストリーム　　　　　1259300 　785480　 60.32% 2.08%
<7703>* 川澄化　　　　　　　20600 　13020　 58.22% 0.18%
<3649>* ファインデクス　　　152300 　100600　 51.39% 2.68%
<9876>* コックス　　　　　　151500 　109760　 38.03% 2.26%
<2526>* NZAM 400　　　5085 　3914.4　 29.9% -0.67%
<9928>* ミロク情報　　　　　99000 　80420　 23.1% 2.59%
<7463>* アドヴァン　　　　　69800 　57160　 22.11% 4.51%
<4699>* ウチダエスコ　　　　33400 　27620　 20.93% 3.49%
<6146>* ディスコ　　　　　　124700 　103140　 20.9% 3.11%
<7037>* テノHD　　　　　　44100 　38560　 14.37% 7.05%
<4571>* ナノキャリア　　　　1967500 　1730160　 13.72% -7.48%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY株式：NYダウ375ドル安、追加経済救済策への期待後退
  2. 日経平均テクニカル:続伸、一目均衡表は強気シグナル増大
  3. クレディセゾンは『セゾンのふるさと納税』開始など注目され反発
  4. NY為替：米追加経済救済策への期待後退でリスクオフ
  5. NY原油：大幅反発で39.22ドル、米大統領の早期退院を好感
  1. トランプ大統領「どうやら良好だ！」とツイッターに投稿と伝えられる
  2. トランプ大統領が緊急入院、高熱と伝えられる
  3. 平静を装う市場　テカムセの呪いとトランプ大統領のラストチャンス　前編
  4. 平静を装う市場　テカムセの呪いとトランプ大統領のラストチャンス　後編
  5. NY原油の上値は45～46ドルか　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  1. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　後編
  2. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　前編
  3. 楽天が後場一段と強含む、「がん光免疫療法向け新薬」で材料株として見直される
  4. トランプ大統領「どうやら良好だ！」とツイッターに投稿と伝えられる
  5. トランプ大統領が緊急入院、高熱と伝えられる

広告

写真で見るニュース

  • (c) 123rf
  • マイナーチェンジを受けたレクサス・UX（画像：レクサス発表資料より）
  • amazonで販売が開始されたAlexaと繋がることができるEcho Auto （画像：Amazon発表資料より）
  • (c) 123rf
  • コモレ四谷（画像: ＵＲ都市機構の発表資料より）
  • スバル・レガシィ アウトバック（画像: SUBARUの発表資料より）
  • ｢LIQUID eKYC｣の利用イメージ。（画像: Liquidの発表資料より）
  • フォルクスワーゲン・ID.4（画像: フォルクスワーゲン発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望10月5日号　(1) トランプ氏感染 (2) 議会停滞で遠のく米経済追加対策 (3) 米雇用改善の勢いが鈍り、景気の2番底が懸念

すららのイメージ。（画像: すらら）

少子化/コロナ禍で浮上している教育関連事業

「クレンゼ コフレマスク」表面（画像: 倉敷紡績の発表資料より）

クラボウ、イノベーションにより収益拡大と企業価値向上を目指す

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体