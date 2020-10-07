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*09:49JST 出来高変化率ランキング（9時台）～オリンピックG、コジマなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月7日 9:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1326>* SPDRゴール 66299 3233.8 1950.19% -1.53%
<8289>* オリンピックG 572300 51880 1003.12% 18.38%
<1487>* 上米債HE 13042 1386.8 840.44% 0.26%
<7513>* コジマ 1538700 266260 477.89% 2.86%
<3856>* エーバランス 664700 115300 476.5% 21.59%
<7779>* サイバダイン 3009800 834360 260.73% 11.24%
<2267>* ヤクルト 1110000 327460 238.97% -7.12%
<3927>* F−ブレイン 603900 188960 219.59% 12.26%
<3844>* コムチュア 314200 105160 198.78% 7.46%
<2563>* iS500米H 16700 6432.6 159.62% -1.41%
<3727>* APLIX 548000 235960 132.24% 1.45%
<2918>* わらべやHD 85000 38420 121.24% 3.71%
<6666>* リバーエレテク 424700 209640 102.59% 6.29%
<4430>* 東海ソフト 221000 125600 75.96% -12.25%
<8173>* 上新電 93600 53720 74.24% -0.48%
<3048>* ビックカメラ 1364600 801020 70.36% -0.91%
<4427>* EduLab 104900 61940 69.36% 2.94%
<7049>* 識学 124500 73940 68.38% 7.42%
<3970>* イノベーション 151600 93380 62.35% 6.6%
<3071>* ストリーム 1259300 785480 60.32% 2.08%
<7703>* 川澄化 20600 13020 58.22% 0.18%
<3649>* ファインデクス 152300 100600 51.39% 2.68%
<9876>* コックス 151500 109760 38.03% 2.26%
<2526>* NZAM 400 5085 3914.4 29.9% -0.67%
<9928>* ミロク情報 99000 80420 23.1% 2.59%
<7463>* アドヴァン 69800 57160 22.11% 4.51%
<4699>* ウチダエスコ 33400 27620 20.93% 3.49%
<6146>* ディスコ 124700 103140 20.9% 3.11%
<7037>* テノHD 44100 38560 14.37% 7.05%
<4571>* ナノキャリア 1967500 1730160 13.72% -7.48%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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