タスキ　初値5060円、公開価格の7.6倍／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*12:45JST <2987> タスキ 6060 -
公開価格（670円）の7.6倍となる5060円で初値を付けた。2日に上場したが、取引が成立していなかった。新築投資用IoTレジデンスの企画や開発、販売のほかコンサルティングを手掛ける。20年9月期の営業利益予想は前期比33.8％増の5.68億円。不動産販売などを取り扱うLiveMana事業に加え、従業員向け福利厚生アウトソーシングサービスのDayPay事業も順調に伸びる見込み。《US》
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