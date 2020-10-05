

*12:42JST 【M&A速報：2020/10/05（1）】NEC、スイスの金融ソフト大手Avaloq社の親会社を約2360億円で買収

■NEC<6701>、スイスの大手金融ソフトウェア企業Avaloq社を傘下にもつWP/AV CH Holdings I社を買収 約2360億円

■IP開発のCHET Group、電子チケット販売プラットフォーム提供のZAIKOに出資

■システム基盤導入支援などのアイシーティーリンク、持株会社体制に移行

■富士古河E&C<1775>、電気設備工事子会社の三興社、篠原電機工業、富士工事の3社を合併

■一貫国際物流・輸出梱包請負のマブチ、子会社の共立産業を吸収合併

■レイメイ藤井、親会社と加藤憲HDが共同設立した九州リテールサポートにリテールサポート事業の文具量販卸部門を譲渡

■itty selection、執行役員が設立した新会社Cannpassに「広報・PRプランナー＆PRライター養成講座」運営などPR事業を譲渡

■教育学習支援のSmartStudy、「SSS進学塾」の喜多山・志賀公園・新守山教室を運営するレイリュウの株式取得

■教育学習支援のSmartStudy、大学受験の学習塾「武田塾」の松山・橋本校舎を運営するHGNの株式取得

■茨城県南地区を中心にラーメン専門店等展開の雪村、グループのゆきむら亭エフシー本部を吸収合併

■総合広告代理事業のポリバレント、レストラン「くいしんぼう」運営のアイアイジーエーを買収 同社社名を「GO LIKE GO」に変更

■カラオケレンタル・リース等の東映コミュニケーションズ、カジ・コーポレーションからダーツ事業を譲り受け

■液体クロマトグラフィ用充填剤など製造のYMC、子会社YMCエンジニアリングを吸収合併

■不動産投資事業などの萬楽庵、ベーカリー・カフェ「CROSSROAD BAKERY」運営のファンゴーベイキングを買収

■タキロンシーアイ<4215>グループ、土木・産業資材事業をダイプラに集約 社名を「タキロンシーアイシビル」に変更

■ディクスHD、人材開発・SI 事業などのエヌステージを買収

■インテグラル3号投資事業有限責任組合など、本日上場のダイレクトマーケティングミックス<7354>の株式を一部売却

■各種鋼材の販売加工等の藤田金属、新潟地区で各種金属加工を手がけるツチヤ製作所の全株式取得

■第一生命HD<8750>、不動産運用事業の相互住宅を買収

■レンゴー<3941>子会社の日之出紙器工業、段ボールケース製造販売の前田段ボールに追加出資し子会社化

■ハードウェア・ソフトウェア販売のイグアス、中古フォークリフト販売・修理のイーストン企業を買収

■コニカミノルタ<4902>、資本業務提携先の仏MGI Digital Technologyに追加出資

■NTTドコモ・ベンチャーズ、超大規模データの高速分析プラットフォーム展開の英GeoSpock社に出資

■光通信<9435>グループ、オリコン<4800>の全保有株式を売却

■教育機関向け学習支援SaaS「Monoxer」提供のモノグサ、WiLなどから総額4.4億円の資金調達を実施

■B2C事業者のDXを支援するUPBOND、シードラウンドで資金調達を実施

■音声解析AI電話「ミーテル」開発のRevComm、WiLなどからシリーズAで総額7億円の資金調達を実施

■ダントーHD<5337>米国子会社のSRE Mortgage Alliance、住宅ローン関連ITシステム開発の米Lodasoftと資本提携

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》