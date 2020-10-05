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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、欧ユーロ圏総合PMI、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 貸出先別貸出金 法人(8月) 8.7％
09:30 サービス業PMI(9月) 45.6
09:30 総合PMI(9月) 45.5
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00 需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
15:00 全国証券大会で麻生財務相、黒田日銀総裁らがあいさつ
ダイレクトマーケティングミックスが東証1部に新規上場(公開価格:2700円)
＜海外＞
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(9月) 50.1
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(9月) 47.6
18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(8月) -1.3％
20:25 ブ・週次景気動向調査
23:00 米・ISM非製造業景況指数(9月) 56.1 56.9
米・シカゴ連銀総裁が講演
米・アトランタ連銀総裁が講演
中・株式市場は祝日のため休場(国慶節、8日まで)
ノーベル医学生理学賞受賞者発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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