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*13:06JST 【M&A速報：2020/10/01（1）】レオパレス21、米投資会社Fortress社が支援 約572億円
■レオパレス21<8848>、米投資会社Fortress Investment Groupが支援 債務超過解消へ 調達額は約572億円
■住友ベークライト<4203>、川澄化学工業<7703>へのTOBが成立 買付代金約257億円
■パーソナル人工知能（P.A.I.）開発のオルツ、子会社オルツテクノロジーズを吸収合併
■えひめ一次産業応援ファンド、ゴルフ場空きスペースを活用したシイタケ栽培などのグリーンボックスに出資
■リケンテクノス<4220>、旭化成<3407>から「ACS樹脂」関連の資産を譲り受け
■INCJ、自動車部品加工事業の衆智達国際集団の保有株すべてをAIS CAPITAL関連ファンドに譲渡
■WAOCON、青山メディカルラボラトリーズからメディカルコスメブランド「マヌーブル(MANOEUVRE)」事業を譲り受け
■エクステリア製品販売のエスビック、福島シービーを買収
■アルフレッサHD<2784>傘下のアルフレッサヘルスケア、子会社の茂木薬品商会を吸収合併
■エイジア<2352>、CMS製品提供子会社コネクティを持つCONNECTY HOLDINGの子会社化に関し株式譲渡契約等を締結
■MICイノベーション4号投資事業有限責任組合、9月28日付で上場したrakumo<4060>の株式を一部売却 出資比率2.14％に
■PHCホールディングス、生命情報解析のアメリエフを買収 ヘルスケアサービス事業を強化
■日東交通、館山日東バス、鴨川日東バスが統合
■ユアサ商事<8074>、舗装用・基礎工事用建設機械メンテナンスの丸建サービスを買収
■出光興産<5019>、子会社のアポロリテイリングとライジングサンを合併 新会社名は「アポロリンク」
■極東開発工業<7226>、インド特装車メーカーSATRAC ENGINNERINGを買収
■ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ、ノルウェーのIPソリューション提供会社ネヴィオン社に追加出資し子会社化
■SOMPOケア、東京建物<8804>子会社で介護サービス事業の東京建物シニアライフサポートを買収
■エアトリ<6191>、製茶事業子会社ひかわの株式を食品メーカー三栄源エフ・エフ・アイに譲渡
■ジェイホールディングス<2721>、第三者割当増資を実施
■ギガプライズ<3830>、子会社で「イオンハウジングネットワーク」事業展開のフォーメンバーズの株式を同社代表取締役に譲渡
■ひょうご観光活性化ファンド、GPSと連動したオンラインマップメディア運営のストローリー(Stroly)に出資
■中小企業基盤整備機構、日本成長投資アライアンス運営のJ-GIA2020ファンドに出資 中小企業経営力強化支援ファンド第1号
■日東電工<6988>、国内自動車事業の外販機能・部品加工事業の一部を子会社の日昌に承継
■扶桑化学工業<4368>、オイシックス・ラ・大地<3182>子会社運営のフードイノベーション領域に特化したCVCファンドに出資
■SMBCベンチャーキャピタル、日本スタートアップ支援協会などが運営の日本スタートアップ支援1号ファンド(協会ファンド)に出資
■クボタ<6326>、AIによる画像分析を活用した害虫発生予測サービス「Trapview」提供のスロベニアEfos社に出資
■米ナスダック上場でソーシャルメディア「微博(Weibo)」運営の中国の新浪(SINA)、MBOを実施 非上場化へ
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■りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行、政投銀の4行、100億円の「RKDエンカレッジファンド」を組成 新型コロナの影響を受けた中堅企業対象
■センコン物流<9051>、持ち分法適用関連会社で労働者派遣事業のセンコン・デルタ株をすべて売却
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■EduLab<4427>、マイナビ、旺文社など4社を割当先として第三者割当増資を実施
■川金HD<5614>、MBOを実施 非上場化へ
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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