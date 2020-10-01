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今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、米個人所得、米ISM製造業景況指数など

2020年10月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、米個人所得、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　日銀短観(大企業製造業DI)(7-9月)　-22　-34
08:50　対外・対内証券投資(先週)
09:30　製造業PMI(9月)　47.3
14:00　自動車販売台数(9月)　-18.5％


＜海外＞
14:00　印・製造業PMI(9月)　52.0
15:15　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　4.00％　4.00％
15:30　スイス・消費者物価指数(9月)　-0.8％　-0.9％
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(9月)　53.7　53.7
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(8月)　-3.3％
18:00　欧・ユーロ圏失業率(8月)　8.1％　7.9％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月)　0.7％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　87万件
21:30　米・個人所得(8月)　-2.5％　0.4％
21:30　米・個人消費支出(8月)　0.7％　1.9％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(8月)　1.5％　1.3％
22:00　ブ・製造業PMI(9月)　64.7
23:00　米・ISM製造業景況指数(9月)　55.5　56.0
23:00　米・建設支出(8月)　0.8％　0.1％
27:00　ブ・貿易収支(9月)　57.00億ドル　66.09億ドル


フィリピン・中央銀行が政策金利発表

米・自動車販売(9月、2日までに)　1560万台　1519万台

米・ニューヨーク連銀総裁が講演

欧・欧臨時首脳会議(2日まで)

中・中華人民共和国成立71周年

中・株式市場は祝日のため休場(8日まで)

香港・株式市場は祝日のため休場(2日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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