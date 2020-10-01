

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、米個人所得、米ISM製造業景況指数など

＜国内＞

08:50 日銀短観(大企業製造業DI)(7-9月) -22 -34

08:50 対外・対内証券投資(先週)

09:30 製造業PMI(9月) 47.3

14:00 自動車販売台数(9月) -18.5％



＜海外＞

14:00 印・製造業PMI(9月) 52.0

15:15 印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 4.00％ 4.00％

15:30 スイス・消費者物価指数(9月) -0.8％ -0.9％

17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(9月) 53.7 53.7

18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(8月) -3.3％

18:00 欧・ユーロ圏失業率(8月) 8.1％ 7.9％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月) 0.7％

21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 87万件

21:30 米・個人所得(8月) -2.5％ 0.4％

21:30 米・個人消費支出(8月) 0.7％ 1.9％

21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(8月) 1.5％ 1.3％

22:00 ブ・製造業PMI(9月) 64.7

23:00 米・ISM製造業景況指数(9月) 55.5 56.0

23:00 米・建設支出(8月) 0.8％ 0.1％

27:00 ブ・貿易収支(9月) 57.00億ドル 66.09億ドル



フィリピン・中央銀行が政策金利発表

米・自動車販売(9月、2日までに) 1560万台 1519万台

米・ニューヨーク連銀総裁が講演

欧・欧臨時首脳会議(2日まで)

中・中華人民共和国成立71周年

中・株式市場は祝日のため休場(8日まで)

香港・株式市場は祝日のため休場(2日まで)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》