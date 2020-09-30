

*08:21JST 9/30

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23539.10、+27.48）

・1ドル105円60-70銭

・SOX指数は上昇（2242.52、+4.88）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・NYダウは下落（27452.66、-131.40）

・ナスダック総合指数は下落（11085.25、-32.28）

・シカゴ日経225先物は下落（23450、大阪比-70）

・VIX指数は上昇（26.27、+0.08）

・原油先物は下落（39.29、-1.31）

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・9月中間期末

・鉱工業生産指数（8月）

・小売売上高（8月）

・百貨店売上高（8月）

・スーパー売上高（8月）

・自動車生産台数（7月）

・建設機械出荷額（8月）

・建設工事受注（8月）

・住宅着工件数（8月）

・工作機械受注（8月）

・国債買いオペ

・アクシスが新規上場

・中国製造業PMI（9月）

・中国財新製造業PMI（9月）

・英国内総生産（GDP）改定値（4-6月）

・独失業率（9月）

・ユーロ圏消費者物価指数（9月）

・米ADP全米雇用報告（9月）

・ブラジル純債務対GDP比（8月）

・米GDP確報値（4-6月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（9月）

・米中古住宅販売成約指数（8月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・韓国は休場《ST》