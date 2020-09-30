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記事提供元：フィスコ
*08:21JST 9/30
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（23539.10、+27.48）
・1ドル105円60-70銭
・SOX指数は上昇（2242.52、+4.88）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・NYダウは下落（27452.66、-131.40）
・ナスダック総合指数は下落（11085.25、-32.28）
・シカゴ日経225先物は下落（23450、大阪比-70）
・VIX指数は上昇（26.27、+0.08）
・原油先物は下落（39.29、-1.31）
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立
留意事項
・9月中間期末
・鉱工業生産指数（8月）
・小売売上高（8月）
・百貨店売上高（8月）
・スーパー売上高（8月）
・自動車生産台数（7月）
・建設機械出荷額（8月）
・建設工事受注（8月）
・住宅着工件数（8月）
・工作機械受注（8月）
・国債買いオペ
・アクシスが新規上場
・中国製造業PMI（9月）
・中国財新製造業PMI（9月）
・英国内総生産（GDP）改定値（4-6月）
・独失業率（9月）
・ユーロ圏消費者物価指数（9月）
・米ADP全米雇用報告（9月）
・ブラジル純債務対GDP比（8月）
・米GDP確報値（4-6月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（9月）
・米中古住宅販売成約指数（8月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・韓国は休場《ST》
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