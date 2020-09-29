

*12:43JST 【M&A速報：2020/09/29（1）】ドコモ、NTTによるTOB報道について「本日開催の取締役会に付議する予定」

■NTTドコモ<9437>、NTT<9432>によるTOB報道について「本日開催の取締役会に付議する予定」

■シダックス<4837>傘下でエステ・ホテル事業など展開のシダックスビューティーケアマネジメント、EBOを実施

■ナカシマプロペラ、軸馬力計専門メーカーの湘洋エンジニアリングを買収

■西日本シティ銀行、「NCBベンチャーファンド」を設立 次世代有機EL発光材料開発のKyuluxに出資

■日立ABBパワーグリッド社、商品・エネルギー取引リスク管理ソリューション提供の米パイオニアソリューションズ社を買収

■電通グループ<4324>、英子会社「電通イージス・ネットワーク」の社名を「電通インターナショナル」に変更

■太洋物産<9941>、臨時株主総会の取締役選任議案を撤回 第三者割当増資中止に伴う

■太洋物産<9941>、第三者割当増資を一旦中止

■キリンHD<2503>、グローバル・ブレインと共同で総額50億円のCVCファンド「Kirin Health Innovation Fund」を設立

■グローバル・ブレイン、投資先企業のグロースを目的とした支援チーム「Value Up Team」を新設

■元メルカリCFOの長澤啓氏と元モルガン・スタンレーの村島健介氏、香港の資産運用会社Pleiad Investment Advisorsとグロース投資ファンドを設立

■こうぎん地域協働ファンド、高知大発ベンチャーで内視鏡・医療用カテーテル等樹脂製医療機器開発のニレックに出資

■ナ・デックス<7435>、子会社ジャパンテクノロジーを吸収合併

■パイロットコーポレーション<7846>、子会社パイロットインキから「メルちゃん」シリーズなど玩具事業を承継 基本合意書を締結

■プライムロック2号ファンド、本日上場のヘッドウォータース<4011>株式を一部売却 出資比率9.86％に

■帝人<3401>、ビズジーンと感染症迅速診断キット向けウイルス濃縮デバイスの商業化に向け資本業務提携

■オプティム<3694>と佐賀銀行<8395>、「デジタルトランスフォーメーションファンド投資事業有限責任組合第1号」を設立

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》