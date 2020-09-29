マーケット RSS

 

29日上場のヘッドウォータースは買い気配のまま公開価格の30%高(10時現在)

2020年9月29日 10:12

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■AIアプリ企画開発、AIプラットフォーム運営などを行う

　9月29日新規上場となったヘッドウォータース<4011>(東マ)は、買い気配で始まり、10時現在は公開価格2400円を30%上回る3120円の買い気配。まだ初値はついていない。

　設立は2005年11月で、AIアプリ企画開発、AIプラットフォーム運営、クラウドサービス運営、クラウドロボティクスサービス、ロボットアプリ制作、などを行う。「Headwaters」は「源流」の意味。

　今期・2020年12月期の業績予想(会社発表、個別)は、売上高が11.34億円(前期比6.3%増)、営業利益は1.84億円(同52.9%増)、当期純利益は1.38億円(同38.8%増)を見込む。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
エフティグループは調整一巡、２０年３月期営業増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/18）
【特集】約１カ月ぶりに再開されるＩＰＯの類似関連銘柄に注目（2020/01/27）
【特集】意外な業績好調銘柄とコロナウイルス関連に上乗せの花粉症関連銘柄をマーク（2020/01/27）
【ＣＳＲ（企業の社会的責任）関連銘柄特集】イワキのＣＳＲは「小さな社会貢献活動」として地道に継続（2020/02/04）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 米国株式相場は続伸、追加経済救済策への期待高まる（28日）
  2. 配当落ち埋めに注目／日経225・本日の想定レンジ
  3. NY株式：NYダウ410ドル高、追加経済救済策への期待高まる
  4. 米国株式相場は続伸、追加経済救済策への期待再燃（25日）
  5. 個人投資家・有限亭玉介：スガノミクス関連に期待する市場と関連株【FISCOソーシャルレポーター】
  1. NY株式：NYダウ525ドル安、ハイテクへの売り広がる
  2. 旅工房に緊急雇用助成金「216,530千円」、さらに申請中の案件が
  3. コロナショックでバリュー株投資は終焉!?
  4. 不動テトラ、地盤改良事業を行う企業3社の全株式取得、子会社化へ
  5. ワタベウェディングが再びストップ高、新婚世帯補助や筆頭株主・千趣会にJR東日本の出資など材料視
  1. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　後編
  2. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　前編
  3. NY原油：大幅続落、需要減少予測などが嫌気される
  4. 楽天が後場一段と強含む、「がん光免疫療法向け新薬」で材料株として見直される
  5. NY株式：NYダウ807ドル安、 相場過熱感からハイテクに幅広く売り広がる

広告

写真で見るニュース

  • フォルクスワーゲン・ID.4（画像: フォルクスワーゲン発表資料より）
  • ポルシェ718ケイマンGT4（画像: ポルシェの発表資料より）
  • 新型「N-ONE Original」（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • スイフトスポーツ（画像: スズキの発表資料より）
  • 太陽の活動が極大となった時（左・2014年4月）と極小になった時（右・2019年12月）の比較。2019年12月はソーラーサイクル25の始まりと考えられている。(c) NASA/SDO
  • 新型フェアレディZプロトタイプ（画像: 日産自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望9月28日号　今週の注目すべきポイント (1) 欧州での新型コロナ再拡大 (2) 米大統領討論会 (3) 米雇用統計

(c) 123rf

パナソニック、ポートフォリオ改革と経営体質強化により収益拡大を目指す

Honda SUV e:concept（画像: 本田技研工業の発表資料より）

ホンダのEVビジョン示す「Honda SUV e:concept」、北京ショーで世界初公開

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体