29日上場のヘッドウォータースは買い気配のまま公開価格の30%高(10時現在)

■AIアプリ企画開発、AIプラットフォーム運営などを行う

9月29日新規上場となったヘッドウォータース<4011>(東マ)は、買い気配で始まり、10時現在は公開価格2400円を30%上回る3120円の買い気配。まだ初値はついていない。

設立は2005年11月で、AIアプリ企画開発、AIプラットフォーム運営、クラウドサービス運営、クラウドロボティクスサービス、ロボットアプリ制作、などを行う。「Headwaters」は「源流」の意味。

今期・2020年12月期の業績予想(会社発表、個別)は、売上高が11.34億円(前期比6.3%増)、営業利益は1.84億円(同52.9%増)、当期純利益は1.38億円(同38.8%増)を見込む。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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