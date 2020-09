オフ-ホワイト“アローロゴ”を配した新作スニーカー「アウト オブ オフィス」ユニセックス展開

オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー(OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH)から、新作メンズ&ウィメンズスニーカー「アウト オブ オフィス(OUT OF OFFICE)」が登場。2020年9月26日(土)より、直営店の“サムシング & アソシエイツ” c/o オフ-ホワイト トウキョウ、国内正規取扱店舗にて販売される。

■80~90年代のムードを反映したローカットシューズ

オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブローの「アウト オブ オフィス」は、2020年秋冬メンズコレクションのために制作された新作スニーカー。1980年代後半から1990年代初頭のムードからインスピレーションを得て、ストリート、バスケットボール、ランニングのカルチャーが混ざり合ったロートップのスニーカーを完成させた。

■サイドにアローロゴをオン

最大の特徴はサイド部分にあしらった、ブランドのシグネチャーであるアローロゴ。ベンチレーションホール加工を施したアッパーや、ゲルをはめ込んだ対称的なアウトソール、一新したブランドロゴを配したヒールも目を惹く。

カラーバリエーションも豊富。メンズは、パープル、ペールブルー、グリーン、レッド、タンの5色展開。ウィメンズには、グリーン、レッド、タンの3色を取り揃える。

■ビジュアルはユルゲン・テラーが撮影

なお、新作スニーカー「アウト オブ オフィス」のキャンペーンビジュアルは、フォトグラファーのユルゲン・テラーが担当。モデルのマリア・チャオ、シェイフ・ケベを起用し、イタリア・ミラノの路上にて撮影が行われた。

【詳細】

オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー 新作スニーカー「アウト オブ オフィス」

発売日:2020年9月26日(土)

販売店舗:“サムシング & アソシエイツ” c/o オフ-ホワイト トウキョウ、国内正規取扱店舗

価格:各56,000円+税

【問い合わせ先】

イーストランド

TEL:03-6712-6777