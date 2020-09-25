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東京為替：ドル・円は105円40銭台で推移

2020年9月25日 09:13

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記事提供元：フィスコ


*09:13JST 東京為替：ドル・円は105円40銭台で推移
25日午前の東京市場でドル・円は105円40銭台で推移。日経平均は101円高で推移しており、株高を意識してリスク回避的な円買いは抑制されているようだ。日中の取引では、アジア諸国の株式市場の動向が材料視されそうだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は105円39銭から105円49銭、ユーロ・ドルは1.1667ドルから1.1677ドル、ユーロ・円は123円01銭から123円15銭。

■今後のポイント
・新型コロナウイルスのワクチン・有効治療薬の開発競争は加速する可能性
・米中分断懸念
・米低金利政策の長期化

・NY原油先物（時間外取引）：高値40.36ドル　安値40.13ドル　直近値40.33ドル《MK》

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