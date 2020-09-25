関連記事
記事提供元：フィスコ
*09:13JST 東京為替：ドル・円は105円40銭台で推移
25日午前の東京市場でドル・円は105円40銭台で推移。日経平均は101円高で推移しており、株高を意識してリスク回避的な円買いは抑制されているようだ。日中の取引では、アジア諸国の株式市場の動向が材料視されそうだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は105円39銭から105円49銭、ユーロ・ドルは1.1667ドルから1.1677ドル、ユーロ・円は123円01銭から123円15銭。
■今後のポイント
・新型コロナウイルスのワクチン・有効治療薬の開発競争は加速する可能性
・米中分断懸念
・米低金利政策の長期化
・NY原油先物（時間外取引）：高値40.36ドル 安値40.13ドル 直近値40.33ドル《MK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
外国為替の最新ニュース
- 今日の為替市場ポイント：ドルは引き続き下げ渋る可能性 9/25 08:37
- NY為替：強弱まちまちの米国経済指標でドルもみ合い 9/25 07:31
- 9月24日のＮＹ為替概況（訂正） 9/25 06:19
- 欧州為替：ドル・円はじり高、トルコ中銀は2年ぶり利上げ 9/24 20:16
- 欧州為替：ドル・円は小じっかり、ユーロ・ドルの一段安で 9/24 19:10
広告
広告
広告