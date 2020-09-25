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記事提供元：フィスコ
*08:24JST 9/25
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（26815.44、+52.31）
・ナスダック総合指数は上昇（10672.27、+39.28）
・シカゴ日経225先物は上昇（23025、大阪比+105）
・1ドル105円40-50銭
・SOX指数は上昇（2147.42、+20.73）
・VIX指数は低下（28.51、-0.07）
・原油先物は上昇（40.31、+0.38）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（23087.82、-258.67）
・大手金融機関の資金洗浄疑惑
・コロナ流行の長期化
・米中対立
留意事項
・企業向けサービス価格指数（8月）
・毎月勤労統計確報（7月）
・スーパーマーケット売上高（8月）
・外食売上高（8月）
・国債市場特別参加者会合
・I-neが新規上場
・STIフードホールディングスが新規上場
・ユーロ圏マネーサプライ（8月）
・米耐久財受注（8月）《ST》
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