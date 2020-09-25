

*08:24JST 9/25

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（26815.44、+52.31）

・ナスダック総合指数は上昇（10672.27、+39.28）

・シカゴ日経225先物は上昇（23025、大阪比+105）

・1ドル105円40-50銭

・SOX指数は上昇（2147.42、+20.73）

・VIX指数は低下（28.51、-0.07）

・原油先物は上昇（40.31、+0.38）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23087.82、-258.67）

・大手金融機関の資金洗浄疑惑

・コロナ流行の長期化

・米中対立

留意事項

・企業向けサービス価格指数（8月）

・毎月勤労統計確報（7月）

・スーパーマーケット売上高（8月）

・外食売上高（8月）

・国債市場特別参加者会合

・I-neが新規上場

・STIフードホールディングスが新規上場

・ユーロ圏マネーサプライ（8月）

・米耐久財受注（8月）《ST》