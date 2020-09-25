マーケット RSS

 

9/25の強弱材料

2020年9月25日 08:24

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:24JST 9/25
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（26815.44、+52.31）
・ナスダック総合指数は上昇（10672.27、+39.28）
・シカゴ日経225先物は上昇（23025、大阪比+105）
・1ドル105円40-50銭
・SOX指数は上昇（2147.42、+20.73）
・VIX指数は低下（28.51、-0.07）
・原油先物は上昇（40.31、+0.38）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・日経平均は下落（23087.82、-258.67）
・大手金融機関の資金洗浄疑惑
・コロナ流行の長期化
・米中対立

留意事項
・企業向けサービス価格指数（8月）
・毎月勤労統計確報（7月）
・スーパーマーケット売上高（8月）
・外食売上高（8月）
・国債市場特別参加者会合
・I-neが新規上場
・STIフードホールディングスが新規上場
・ユーロ圏マネーサプライ（8月）
・米耐久財受注（8月）《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY株式：NYダウ525ドル安、ハイテクへの売り広がる
  2. ワタベウェディングが再びストップ高、新婚世帯補助や筆頭株主・千趣会にJR東日本の出資など材料視
  3. 不動テトラ、地盤改良事業を行う企業3社の全株式取得、子会社化へ
  4. 相場展望9月23日号　欧州発の世界株式大幅下落(9/21) 1.欧州でコロナ感染急拡大　2.大手金融機関の資金..
  5. 米国株式相場は反落、ハイテクへの売り広がる（23日）
  1. NY株式：NYダウ525ドル安、ハイテクへの売り広がる
  2. NY株式：NYダウ509ドル安、新型ウイルス感染の再燃を警戒
  3. NY原油：小幅続伸、減産体制強化の思惑も
  4. 菅首相誕生! 菅銘柄とその落とし穴
  5. NY原油：大幅下落、欧米株安などが嫌気される
  1. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　後編
  2. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　前編
  3. NY原油：大幅続落、需要減少予測などが嫌気される
  4. 楽天が後場一段と強含む、「がん光免疫療法向け新薬」で材料株として見直される
  5. NY株式：NYダウ807ドル安、 相場過熱感からハイテクに幅広く売り広がる

広告

写真で見るニュース

  • 新型「N-ONE Original」（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • スイフトスポーツ（画像: スズキの発表資料より）
  • 太陽の活動が極大となった時（左・2014年4月）と極小になった時（右・2019年12月）の比較。2019年12月はソーラーサイクル25の始まりと考えられている。(c) NASA/SDO
  • 新型フェアレディZプロトタイプ（画像: 日産自動車の発表資料より）
  • ARナビゲーション（欧州仕様）（画像: メルセデス・ベンツ日本の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

(c) 123rf

実践トヨタ生産方式 (1) 「トヨタ1強」は「1歩でも前へ進む気持ち」から生まれた

相場展望9月23日号　欧州発の世界株式大幅下落(9/21) 1.欧州でコロナ感染急拡大　2.大手金融機関の資金洗浄発覚　3.米国政治混乱で経済失速懸念

『出前館』のシェアリングデリバリー旗艦拠点となる大島新拠点の完成イメージ。（画像: 出前館の発表資料より）

「出前館」が向かう方向は不動！

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体