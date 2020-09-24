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【M&A速報：2020/09/24（2）】三菱UFJリース<8593>、日立キャピタル<8586>と合併

2020年9月24日 16:21

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記事提供元：フィスコ


*16:21JST 【M&A速報：2020/09/24（2）】三菱UFJリース<8593>、日立キャピタル<8586>と合併
■三菱UFJリース<8593>、日立キャピタル<8586>と合併

■「光コム技術」を保有する自動検査装置開発・販売のXTIA（旧光コム）、中国電力<9504>と資本提携

■昭和電工<4004>、傘下の独Showa Denko Europeと独Showa Denko Carbon Holdingを合併

■シークス<7613>、タイ子会社SIIX Bangkokの事業を同傘下のSIIX EMS(THAILAND)に譲渡

■日立物流<9086>、SGホールディングス<9143>との資本業務提携解消に関する報道についてコメント

■フットウェアブランド「グラウンズ」運営のFOOLS、総額5600万円の資金調達を実施

■十六銀行<8356>、持株会社体制への移行検討開始を決議

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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