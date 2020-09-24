しまむらは月次11%増加など好感されて年初来の高値を更新

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■9月、既存店売上高は11.1%増加し全店も11.3%増加
しまむら<8227>(東1)は9月24日、一段高で始まり、取引開始後は6%高の9470円(520円高)まで上げて年初来の高値を更新した。23日、9月の月次動向「ファッションセンターしまむら月次売上速報」(8月21日～9月20日)を発表し、好感されている。
既存店売上高は前年同月比11.1%増加し2カ月ぶりに増加。全店売上高も同11.3%増加し2カ月ぶりに増加した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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