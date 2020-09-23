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9/23の強弱材料

2020年9月23日 08:38

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記事提供元：フィスコ


*08:38JST 9/23
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23360.30、+40.93）
・NYダウは上昇（27288.18、+140.48）
・ナスダック総合指数は上昇（10963.64、+184.84）
・1ドル104円90-00銭
・SOX指数は上昇（2180.26、+25.98）
・VIX指数は低下（26.86、-0.92）
・原油先物は上昇（39.80、+0.26）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（22885、大阪比-335）
・米長期金利は上昇
・海外大手金融機関の資金洗浄疑惑
・コロナ流行の長期化
・米中対立

留意事項
・製造業PMI（9月）
・国債買い入れオペ
・全産業活動指数（7月）
・黒田日銀総裁が大阪経済4団体共催懇談会（オンライン形式）に出席、記者会見
・独製造業PMI（9月）
・ユーロ圏製造業PMI（9月）
・英製造業PMI（9月）
・米FHFA住宅価格指数（7月）
・米製造業PMI（9月）《ST》

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