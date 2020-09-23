

*08:38JST 9/23

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23360.30、+40.93）

・NYダウは上昇（27288.18、+140.48）

・ナスダック総合指数は上昇（10963.64、+184.84）

・1ドル104円90-00銭

・SOX指数は上昇（2180.26、+25.98）

・VIX指数は低下（26.86、-0.92）

・原油先物は上昇（39.80、+0.26）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（22885、大阪比-335）

・米長期金利は上昇

・海外大手金融機関の資金洗浄疑惑

・コロナ流行の長期化

・米中対立

留意事項

・製造業PMI（9月）

・国債買い入れオペ

・全産業活動指数（7月）

・黒田日銀総裁が大阪経済4団体共催懇談会（オンライン形式）に出席、記者会見

・独製造業PMI（9月）

・ユーロ圏製造業PMI（9月）

・英製造業PMI（9月）

・米FHFA住宅価格指数（7月）

・米製造業PMI（9月）《ST》