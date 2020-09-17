綿半HDは月次動向で既存店の勢いなど注目され昨年来の高値を更新

■8月の既存店売上高6.7%増加し全店は6.3%増加

綿半ホールディングス(綿半HD)<3199>(東1)は9月17日、一段高で始まり、9時40分を過ぎて6%高の3170円(170円高)まで上げ、2日続けて昨年来の高値を更新した。

ホームセンターのチェーン展開を中心に建設業も行い、10日発表の月次動向「小売事業の2020年8月度の月次業績」の全店売上高が前年同月比6.3%増加し2カ月ぶりに増加。既存店売上高も同6.7%増加し2カ月ぶりに増加。既存店の数値が良い点などが注目されている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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